«Нажмите на него». Зеленской посоветовали продвигать женщин в правительство Украины
«Нажмите на него». Зеленской посоветовали продвигать женщин в правительство Украины
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«Когда на этой неделе в Бельгии было сформировано новое федеральное правительство, Петра Де Суттер, открытая трансгендерная женщина, была назначена заместителем премьер-министра, что почти не упоминалось бельгийскими СМИ. Де Суттер, бывшая депутат Европарламента, была назначена в правительство от Groen (Фламандской партии зеленых)», — говорится в сообщении.

Как отметила Де Суттер в Twitter, она гордится, что в Бельгии и большинстве стран ЕС «гендерная идентичность не является проблемой». Она также выразила надежду, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация остается иной.

По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную идентичность и была активной участницей движения ЛГБТ, но постоянно подчеркивала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее трансгендерным опытом.

ЛГБТ-организации назвали назначение Де Суттер важной вехой, прежде всего потому, что это не вызвало ажиотажа в бельгийских СМИ.

Новое правительство Бельгии приняло присягу перед королем Филиппом I и стало первым полноценным федеральным кабинетом за последние два года. Перед этим Бельгия установила новый мировой рекорд жизни без полноценного правительства — 653 дня.