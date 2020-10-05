Трансгендерная женщина Петра Де Суттер заняла должность вице-премьера по делам госпредприятий и госадминистрации в новом правительстве Бельгии. Это первый подобный случай в ЕС, сообщило издание The Brussels Times 4 октября

«Нажмите на него». Зеленской посоветовали продвигать женщин в правительство Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Де Суттер, открытая трансгендерная женщина, была назначена заместителем премьер-министра, что почти не упоминалось бельгийскими СМИ. Де Суттер, бывшая депутат Европарламента, была назначена в правительство от Groen (Фламандской партии зеленых)», — говорится в сообщении.

Как отметила Де Суттер в Twitter, она гордится, что в Бельгии и большинстве стран ЕС «гендерная идентичность не является проблемой». Она также выразила надежду, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация остается иной.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6 — Petra De Sutter (@pdsutter) October 4, 2020

По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную идентичность и была активной участницей движения ЛГБТ, но постоянно подчеркивала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее трансгендерным опытом.

ЛГБТ-организации назвали назначение Де Суттер важной вехой, прежде всего потому, что это не вызвало ажиотажа в бельгийских СМИ.

Новое правительство Бельгии приняло присягу перед королем Филиппом I и стало первым полноценным федеральным кабинетом за последние два года. Перед этим Бельгия установила новый мировой рекорд жизни без полноценного правительства — 653 дня.