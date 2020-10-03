Самолет с сыном главы Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевым, несмотря на то, что уже было известно об отказе двигателя АН-26. Об этом 2 октября заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер в видеообращении в своем Facebook

По его словам, борт с сыном главы ВВС летел следом за транспортником Ан-26, на борту которого были курсанты летного училища, но на посадку пошел раньше.

Он отметил, что обеспокоен этим фактом, и указал, что Дроздов сам косвенно подтвердил правоту его слов.

«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем», — указал чиновник в беседе с Дроздовым в эфире канала «Украина».

Вице-премьер Украины: Есть вопросы к действиям экипажа разбившегося Ан-26 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Никакого указания руководителю полетов (о приоритете посадки. — ред.) я не делал», — заверил Дроздов.

Он добавил, что Ан-26 не просил экстренной посадки, поэтому его не пропустили вперед.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Выжил только один курсант.