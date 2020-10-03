По его словам, борт с сыном главы ВВС летел следом за транспортником Ан-26, на борту которого были курсанты летного училища, но на посадку пошел раньше.
Он отметил, что обеспокоен этим фактом, и указал, что Дроздов сам косвенно подтвердил правоту его слов.
«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем», — указал чиновник в беседе с Дроздовым в эфире канала «Украина».
Глава ВВС ответил, что человек, который «не разбирается в порядке выполнения полетов» не должен делать выводы.
«Никакого указания руководителю полетов (о приоритете посадки. — ред.) я не делал», — заверил Дроздов.
Он добавил, что Ан-26 не просил экстренной посадки, поэтому его не пропустили вперед.
Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.
Выжил только один курсант.