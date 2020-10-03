Прошедшие в США дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена свидетельствуют о том, что США находятся на пороге гражданской войны. Об этом директор Института политических исследований Сергей Марков сказал в интервью изданию Украина.ру

Дебаты самовлюблённых ослиных слоников © AP,

По словам Маркова, эти дебаты свидетельствуют о том, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе.

«Это не дебаты в рамках демократического процесса, это дебаты в рамках полугражданской войны… Те части американского общества, которые стоят за этими политиками, не готовы к компромиссу… Я делаю из этого вывод, что Соединенные Штаты близки к гражданской войне», — заявил политолог.

Причем руководить этой гражданской войной, по его мнению, будут «серые структуры», так как ни Трамп, ни Байден, на его взгляд, не являются лидерами.

По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.

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