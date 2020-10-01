Те части американского общества, которые стоят за Дональдом Трампом и Джо Байденом, не готовы к компромиссу, они стремятся к полному подавлению и уничтожению обратной стороны, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

- Сергей Александрович, оцените, пожалуйста, итоги дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Кто из них, на ваш взгляд, был более убедителен и одержал победу?

— Эти дебаты свидетельствуют о том, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе. Это было соревнование не в аргументации, а в том, кто кого грубее перебьет. Это не дебаты в рамках демократического процесса, это дебаты в рамках полугражданской войны. Конкретные содержательные вопросы потонули в потоке взаимных оскорблений.

Первый раунд президентских дебатов: американская внутренняя политика стремительно украинизируется © REUTERS, Morry Gash/Pool Трамп, ни Байден не являются лидерами. На Трампа ориентируются реальные избиратели, как на бунтаря, но у него нет своей команды, в этом смысле он неполноценный лидер. У Байдена, наоборот, есть команда, но она им манипулирует.

- Несмотря на жесточайший внутриполитический кризис, США по-прежнему оказывают огромное влияние на мировые события. Если предположить, что кресло президента США займет Байден, что изменится в отношении Вашингтона к Украине, России и Белоруссии?

— Никто это точно не знает, и в этом тоже проявляется кризис американской политики, она очень непредсказуема. Большинство считает, что произойдет ужесточение политики, исходя из того, что Трамп относится к России лучше, чем Байден.

Трампу от Украины нужна только информация о коррупции Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Украиной он не занимается. Ею занимается только «глубинное государство» — ЦРУ, Министерство финансов, бюрократические структуры. Именно оно ведет войну против России, совершило государственный переворот и установило националистическую хунту на Украине, которая проводит политику государственного терроризма.

Я считаю, что принципиальных изменений не произойдёт, потому что ни Трамп, ни Байден не будут вмешиваться в украинскую политику, ее будет полностью реализовывать ЦРУ и Пентагон.

- Спустя несколько часов после дебатов стало известно, что в Украине закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Как вы считаете, это напрямую связано с выборами в США?

— Связано с выборами напрямую, потому что многие ожидали чудовищного провала Байдена на этих дебатах. Ведь пред дебатами многие лидеры Демократической партии боялись, что без подсказчиков Байден покажет последствия деменции 1-й степени. Этого ожидали и украинские деятели, но когда они увидели, что Байден может выступать без видимых признаков деменции, то сделали вывод, что, скорее всего, победит он, поэтому нужно льстить не Трампу, а Байдену.

- Во время прошлой президентской гонки в США Пётр Порошенко открыто поддерживал Хиллари Клинтон, а со штабом Трампа даже не собирался устанавливать контакты, не веря в его победу. А на кого делает ставку Владимир Зеленский?

— Зеленский ориентируется на победителя, но в большей степени — на Байдена. Потому что демократы и «глубинное государство» настолько закошмарили Трампа в связи с Украиной, что Трампу очень трудно теперь требовать от Зеленского, чтобы он сдал ему информацию по Байдену.

Если Трамп с большой долей вероятности победит, то он отомстит Зеленскому за то, что он отказался сдать всю полноту информации, о коррупции Хантера Байдена. Но пока выбор Зеленского в пользу Байдена.

- Приведет ли возможная гражданская война к распаду США, и выгоден ли такой сценарий для России?

— Этого не знает никто, но распад США России, скорее, выгоден, поскольку США ведут явно агрессивную войну против России. С другой стороны, распад США означает, что вспыхнет много новых очагов напряженности, где США выступают мировым полицейским. Но поскольку консолидированный Запад давит на Россию, то в случае распада США и глубочайшего кризиса давление на Россию уменьшится, поэтому Россия является заинтересованной стороной.

Разбирайтесь сами. США отдали судьбу Белоруссии на откуп Евросоюзу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

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