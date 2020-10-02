Введенные Eвросоюзом 2 октября санкции в отношении Белоруссии оставляют надежду на то, что здравый смысл во взаимоотношениях сторон еще может возобладать, сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит Интерфакс

«То, что в списки пока не попал президент страны Александр Лукашенко, внушает, как принято говорить, "осторожный оптимизм"», — цитирует агентство политика.

Марат Баширов: Европа фактически признала, что Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Слуцкий также отметил, что «вообще все, что происходит в западном политическом пространстве вокруг Белоруссии, являет собой ту или иную форму вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Попытки Запада свергнуть в Белоруссии законно избранную власть ничего не имеют общего ни с демократией, ни с правами человека, подчеркнул парламентарий.