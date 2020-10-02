«То, что в списки пока не попал президент страны Александр Лукашенко, внушает, как принято говорить, "осторожный оптимизм"», — цитирует агентство политика.
По его словам, есть надежда на то, что здравый смысл может возобладать, «хотя и совсем небольшая».
Слуцкий также отметил, что «вообще все, что происходит в западном политическом пространстве вокруг Белоруссии, являет собой ту или иную форму вмешательства во внутренние дела суверенного государства».
Попытки Запада свергнуть в Белоруссии законно избранную власть ничего не имеют общего ни с демократией, ни с правами человека, подчеркнул парламентарий.