За поставленный газ украинские потребители заплатили всего 39% от требуемой суммы, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов на итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа

«Наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей», — цитирует сайт СНБО Данилова.

Он констатировал, что сохраняется задолженность предприятий теплокоммунэнерго, ТЭЦ и операторов газораспределительных сетей перед поставщиком природного газа.

«Уже сокращают». Марунич о том, когда украинская ГТС превратится в металлолом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, существует неразбериха с документами объектов газотранспортной системы (ГТС) — газопроводов, компрессорных станций и цехов, подземных хранилищ газа, газораспределительных станций, подъездных путей и защитных сооружений.

Данилов в связи с принятием Верховной Радой закона о рынке земли заявил о необходимости «четко валидировать» на законодательном уровне возможности и перспективы развития ГТС и передать все эти вопросы в ведение одного государственного учреждения.