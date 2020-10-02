«Наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей», — цитирует сайт СНБО Данилова.
Он констатировал, что сохраняется задолженность предприятий теплокоммунэнерго, ТЭЦ и операторов газораспределительных сетей перед поставщиком природного газа.
Также, по его словам, не урегулирован вопрос закупки природного газа для балансировки газотранспортной системы.
Кроме того, существует неразбериха с документами объектов газотранспортной системы (ГТС) — газопроводов, компрессорных станций и цехов, подземных хранилищ газа, газораспределительных станций, подъездных путей и защитных сооружений.
Данилов в связи с принятием Верховной Радой закона о рынке земли заявил о необходимости «четко валидировать» на законодательном уровне возможности и перспективы развития ГТС и передать все эти вопросы в ведение одного государственного учреждения.