Эффектный автомобиль сразу привлек внимание публики. Ошарашенные очевидцы с удовольствием его фотографировали.
Сообщается, что это один из трех автомобилей, построенных для фильма «Бэтмен» 1989 года с Майклом Китоном в главной роли. Его собрали на базе Chevrolet Caprice и оснастили двигателем V12 от семерки BMW 1994 года.
К новому владельцу в Монако бэтмобиль попал после того, как его отреставрировали на Украине. В киевский автосервис, в свою очередь, суперкар прибыл из Литвы.
Как отмечает издание, бэтмобиль должен был оказаться в Монако еще в первой половине 2020 года. Но из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина он пересек границу только осенью и заслуженно стал звездой княжества.