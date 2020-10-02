Легендарный бэтмобиль, на котором в культовом фильме разъезжал супергерой в костюме летучей мыши, вызвал ажиотаж на улицах Монако. Очевидцы заметили, что на машине украинские номера, отметил 1 октября сайт Topgir.com.ua

Эффектный автомобиль сразу привлек внимание публики. Ошарашенные очевидцы с удовольствием его фотографировали.

Губернатор украинского Закарпатья надел маску и решил спасать регион вместе с Бэтменом и Дэдпулом © prm.ua Майклом Китоном в главной роли. Его собрали на базе Chevrolet Caprice и оснастили двигателем V12 от семерки BMW 1994 года.

К новому владельцу в Монако бэтмобиль попал после того, как его отреставрировали на Украине. В киевский автосервис, в свою очередь, суперкар прибыл из Литвы.

Как отмечает издание, бэтмобиль должен был оказаться в Монако еще в первой половине 2020 года. Но из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина он пересек границу только осенью и заслуженно стал звездой княжества.