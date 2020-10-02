На снимке — лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская, Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Василий Нимченко и Нестор Шуфрич. По соседству с фотографией нардепов — изображение гранаты Ф-1.
«Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались», — написала Зверобой в подписи к коллажу.
Ранее в Telegram-канале Зверобой были опубликованы записи с угрозами в адрес Владимира Зеленского, но активистка заявила, что это происки ФСБ.
Кроме того, после обсуждения Зверобой в разговоре с депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой возможности «физического устранения» президента Украины в отношении них завели уголовное дело за «призывы к убийству человека и свержению государственной власти».