Львовская активистка и волонтёр Маруся Зверобой 2 октября опубликовала в своем Telegram-канале провокационный коллаж из снимка представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и гранаты Ф-1

Угрожавшей Зеленскому Марусе Зверобой не стали продлевать меру пресечения © Facebook, Маруся Звіробій Наталья Королевская, Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Василий Нимченко и Нестор Шуфрич. По соседству с фотографией нардепов — изображение гранаты Ф-1.

«Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались», — написала Зверобой в подписи к коллажу.

Ранее в Telegram-канале Зверобой были опубликованы записи с угрозами в адрес Владимира Зеленского, но активистка заявила, что это происки ФСБ.

Кроме того, после обсуждения Зверобой в разговоре с депутатом от «Европейской солидарности» Софией Фединой возможности «физического устранения» президента Украины в отношении них завели уголовное дело за «призывы к убийству человека и свержению государственной власти».