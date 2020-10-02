Достижения креативного класса Белоруссии в области IT никак не связаны с государством. Об этом активист, IT-маркетолог Никита Черкасов заявил в интервью изданию Украина.ру

Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Черкасов подчеркнул, что белорусская IТ-индустрия стала успешной не благодаря Лукашенко, а за счет пула людей с сильным техническим бэкграундом.

«Это все их долгая и упорная работа, а не заслуга государства… Все эти годы от Лукашенко было много самохвальства про IT-страну, но в итоге вышло так, что все остальные сферы оказались в полном пролете. А еще стало понятно, что IТ-страна — это миф, ибо есть те же Украина, Польша, Румыния и другие страны, которые на международной технологической арене чувствуют себя ничуть не хуже», — заявил активист.

Он также подчеркнул, что граждане Белоруссии «не чувствуют себя хорошо» почти ни в каких сферах, кроме IT, и достижения креативного класса никак не связаны с государством.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При этом в стране возник «цифровой фронт»: «киберпартизаны» объединились в «Белорусский IT-фронт» и перешли к борьбе в интернете. Так, они начали взламывать сайты государственных ведомств и размещать личные данные и адреса сотрудников МВД, а также системы госСМИ, где стали оставлять сообщения

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.