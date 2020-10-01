Перенос из Минска переговорной площадки по Донбассу возможен только в случае полномасштабной дестабилизации в Белоруссии, что сегодня маловероятно. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире интернет-канала «PolitWera»

Бортник предположил, кто именно заменит Зеленского на посту президента Украины © president.gov.ua Леонид Кравчук из-за напряженной политической обстановки в Белоруссии предложил сменить площадку переговоров с Минска на Вену или Стокгольм.

К тому же, отметил эксперт, смена переговорной площадки требует доброй воли и со стороны России, и со стороны Донецка и Луганска, а Нормандская четверка и так заседает там, где им удобно.

«Пока что я это рассматриваю просто как элемент давления на белорусское руководство, как элемент кризиса между Украиной и Беларусью», — констатировал Бортник.

Политолог при этом добавил, что в любом случае для Минска сегодня важно оставаться такой посреднической площадкой, потому что диалог между Украиной и Россией сегодня, по сути представляет собой закамуфлированный диалог между Россией и Западом.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.