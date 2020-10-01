Митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим призвал верующих к молитве о прекращении пожаров в Луганской области. Таким образом священнослужитель предлагает подкрепить силы спасателей и тех, кто им помогает, сообщает Союз православных журналистов 1 октября

«Люди в панике»: В Луганской области бушует лесной пожар, пять человек погибли © REUTERS, Yaroslav Yemelianenko

«Будем молиться, чтобы пожары как можно скорее утихли и перестали выжигать многострадальную луганскую землю. Сил спасателям и Божией помощи», — сказал иерарх.

Икона «Неопалимая купина» представляет собой изображение Моисея перед горящим, но не сгорающим терновым кустом, в виде которого к пророку явился бог, воззвавший вывести народ Израиля в Обетованную землю.

Вечером 30 сентября в Луганской области вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных лесных пожаров.

Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 10 тысяч гектаров. По данным МВД Украины, почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров, шесть человек погибло, 12 — попали в больницы.

Более половины возгораний на данный момент ликвидировано, но ситуация еще остается опасной для жителей 22 населенных пунктов.