Владыка Никодим благословил совершить хвалебное пение Богородице перед иконой «Неопалимая купина».
«Будем молиться, чтобы пожары как можно скорее утихли и перестали выжигать многострадальную луганскую землю. Сил спасателям и Божией помощи», — сказал иерарх.
Икона «Неопалимая купина» представляет собой изображение Моисея перед горящим, но не сгорающим терновым кустом, в виде которого к пророку явился бог, воззвавший вывести народ Израиля в Обетованную землю.
Вечером 30 сентября в Луганской области вдоль линии разграничения возникло несколько масштабных лесных пожаров.
Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.
Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 10 тысяч гектаров. По данным МВД Украины, почти тысяча человек эвакуирована из эпицентров пожаров, шесть человек погибло, 12 — попали в больницы.
Более половины возгораний на данный момент ликвидировано, но ситуация еще остается опасной для жителей 22 населенных пунктов.