Вся протестная активность координируется через Telegram-каналы дворовых, районных и городских сообществ. Об этом активист, IT-маркетолог Никита Черкасов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусы устроили первый в мире Telegram-протест — Якубин © Facebook Алексея Якубина Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, после чего протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии вспыхнули с новой силой.

Черкасов отметил, что на сегодняшний день из серьезных массовых мероприятий существуют только воскресные марши. Также продолжает набирать обороты «дворовая» активность с креативом, когда люди устраивают во дворах концерты, чаепития и наносят бело-красно-белые флаги на разные поверхности.

«А про глобальную стратегию все еще говорить не приходится, ибо у движения нет единого центра принятия решений, нет четких лидеров. Кто-то может не поверить, но все активности действительно координируются в телеграм-чатиках. И я не имею в виду известный канал NEXTA, я имею в виду дворовые, районные и городские сообщества», — рассказал активист.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным Тихановской, погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.