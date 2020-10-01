Белорусские активистки приняли решение организовать «женские марши» на фоне задержания мужчин во время протестов, а также чтобы избежать новых витков насилия. Об этом активист, IT-маркетолог Никита Черкасов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Отбили байкера». В Минске на «женском марше» прошли задержания © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, после чего протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии вспыхнули с новой силой. При этом часто организуются «женские марши», в которых участие принимают преимущественно женщины.

По словам Черкасова, они возникли на фоне того, что в самом начале протестов силовики задерживали в основном только мужчин.

«Женщины решили воспользоваться этим и стали устраивать ежедневные акции протеста в городе. К тому же, с активным участием мужчин велик шанс эскалации или провокаций, которые, как многие считают, могут развязать силовикам руки и дать зеленый свет для нового, еще более мощного витка насилия», — пояснил активист.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным Тихановской, погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.