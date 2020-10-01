Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения на Украине может привести к тому, что «нашей земли» уже не будет. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

При этом писатель напомнил, что ранее Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли на Украине.

«В самом рынке земли ничего страшного нет, но тут надо учитывать низкую международную субъектность нашей страны. И есть все основания полагать, что международные агрохолдинги со временем будут контролировать основной банк украинской земли. В таком случае рассуждать о "нашей земле" и "нашем сельском хозяйстве" можно будет очень условно», — заявил Лесев.

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения был подписан президентом Украины в апреле. Он призван обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.