Россия подтвердила готовность предоставить московскую площадку для организации контактов по нагорно-карабахскому конфликту, говорится в сообщении МИД РФ по итогам раздельных телефонных разговоров главы ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении 3ограбом Мнацаканяном

«Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Россия продолжит как самостоятельно, так и в рамках Минской группы ОБСЕ оказывать помощь в создании условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Лавров.

Мировое сообщество должно поддержать Азербайджан так же, как Украину - МИД Турции о карабахском конфликте © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Турция поддержала Азербайджан, однако Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.