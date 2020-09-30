«Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Россия продолжит как самостоятельно, так и в рамках Минской группы ОБСЕ оказывать помощь в создании условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Лавров.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Турция поддержала Азербайджан, однако Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.