Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Ереван при этом не признает независимость НКР. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Единственный выход из этой ситуации состоит в том, отметил эксперт, чтобы стороны конфликта признали, что независимая Нагорно-Карабахская республика существовать не может, и речь может идти лишь об уточнении армяно-азербайджанской границы.
«Где она в итоге пройдет? Это отдельный разговор. Но, видимо, речь идет о том, чтобы некоторую часть территорий, которая входила в Азербайджанскую ССР, передать в состав Республики Армения. Где конкретно она должна проходить граница — узкие специалисты по региону точнее скажут», — указал Трухачев.
Политолог добавил, что задача России в этой ситуации заключается в том, чтобы сохранить суверенитет и безопасность самой Армении, не вмешавшись при этом в военный конфликт на ее стороне, и не допустив роста влияния Турции.
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