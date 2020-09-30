Карабахский конфликт по своему происхождению гораздо сложнее, чем конфликты в Приднестровье, Абхазии/Южной Осетии и даже, чем конфликт в Донбассе. И хорошего варианта его разрушения не существует. Об этом рассказал доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

Единственный выход из этой ситуации состоит в том, отметил эксперт, чтобы стороны конфликта признали, что независимая Нагорно-Карабахская республика существовать не может, и речь может идти лишь об уточнении армяно-азербайджанской границы.

«Где она в итоге пройдет? Это отдельный разговор. Но, видимо, речь идет о том, чтобы некоторую часть территорий, которая входила в Азербайджанскую ССР, передать в состав Республики Армения. Где конкретно она должна проходить граница — узкие специалисты по региону точнее скажут», — указал Трухачев.

Политолог добавил, что задача России в этой ситуации заключается в том, чтобы сохранить суверенитет и безопасность самой Армении, не вмешавшись при этом в военный конфликт на ее стороне, и не допустив роста влияния Турции.

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