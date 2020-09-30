Кабмин Украины объявил о конкурсе на лучший эскиз большого государственного герба страны с призом в 100 тысяч гривен (276,6 тыс. рублей). Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 30 сентября, сообщил «24 канал»

На Украине изменят герб страны © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Для подготовки и проведения конкурса был создан организационный комитет. Конкурс проведет Министерство культуры и информационной политики. Сопредседателями оргкомитета, из которого сформируют жюри, являются министр юстиции Денис Малюська и министр культуры Александр Ткаченко.

Отмечается, что первое место получит 100 тысяч гривен, второе — 50 тысяч гривен (138,3 тысячи рублей), а третье — 30 тысяч гривен (83 тысячи рублей).

Результаты должны быть объявлены до 1 декабря, в противном случае конкурс продолжат. Разработчик лучшего эскиза передаст права на рисунок, заключив договор с Минкультом.

Конкурс на эскиз большого герба Украины уже проводили в 1997 и 2008 годах. В 2009 году Кабмин утвердил новый эскиз, но законопроект так и не внесли в Верховную Раду. Впрочем, несмотря на это, герб давно используется органами государственной власти, частями Вооруженных сил Украины, общественными организациями и др.