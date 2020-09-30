До сих пор Государственное бюро расследований рассматривало в качестве причин случившегося техническую неисправность, ошибку экипажа, ненадлежащую техническую подготовку борта к полету.
Приоритетной была версия отказа левого двигателя, который был выпущен в 1970-е годы и давно выработал свой ресурс.
Однако выход из строя не подтвердился, теперь специалисты отрабатывают другие версии, в том числе теракт.
«Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются. Сейчас решается вопрос относительно взрывотехнической экспертизы. Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование», — сказал Борчаковский.
Военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева 25 сентября во время совершения учебного полета.
На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета. Выжил только один студент.