Следствие рассматривает все возможные версии падения самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области, в том числе теракт. Его можно будет исключить только после проведения взрывотехнической экспертизы, рассказал руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский, цитирует "Интерфакс-Украина" 30 сентября

До сих пор Государственное бюро расследований рассматривало в качестве причин случившегося техническую неисправность, ошибку экипажа, ненадлежащую техническую подготовку борта к полету.

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Однако выход из строя не подтвердился, теперь специалисты отрабатывают другие версии, в том числе теракт.

«Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются. Сейчас решается вопрос относительно взрывотехнической экспертизы. Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование», — сказал Борчаковский.

ГБР опровергла отказ двигателя рухнувшего Ан-26 с курсантами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета. Выжил только один студент.