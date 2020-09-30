Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин снова приехал на заседание Верховной Рады, чтобы «прояснить свою позицию» из-за случившегося накануне скандала в парламенте, сообщают Vesti.ua 30 сентября

На заседание Фокина не приглашали, он рассказал журналистам, что приехал по доброй воле, руководствуясь «исключительно внутренним позывом».

«Я хотел пояснить свою позицию. Я надеялся, что меня услышат и поймут. Но, к сожалению, этого не произошло. А эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны», — сказал он.

Бывший премьер Украины заявил, что разочарован реакцией депутатов, которые не захотели разобраться в сути, а просто нападали.

Депутат «Слуги народа» ответил, при каких условиях Фокина заменят на Тищенко © facebook.com/NikolayTishenko

Скандал в Верховной Раде Украины разразился 29 сентября, когда туда приехал Фокин для разъяснения своей позиции по Донбассу.

Депутаты спрашивали бывшего премьера о его высказываниях об особом статусе Донбасса и всеобщей амнистии. Представитель «Голоса» Роман Лозинский задал вопрос, чей все-таки Крым.

Ответы парламентариям не понравились, по итогам разговора они отправили прошение президенту об отставке замглавы делегации.

С тем, что Фокин должен покинуть свой пост, согласился и глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МВД Арсен Аваков назвал бывшего премьера «мерзавцем» и «махровым идиотом».

При этом неделю назад, 23 сентября, ресторатор и депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко намекнул у себя в Instagram, что может войти в состав ТКГ вместо Витольда Фокина, которому уже 87 лет.