Даже в случае нормализации российско-украинских отношений российские рынки сбыта не откроются для украинского экспорта на прежнем уровне. Об этом экономист Всеволод Степанюк сказал в интервью изданию Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

Степанюк подтвердил, что даже в случае нормализации отношений восстановить прежние позиции Украине на российском рынке будет тяжело. Так, по его словам, во многих высокотехнологичных предприятиях (например, в авиационной, космической отраслях) уже начались необратимые последствия в виду оттока кадров.

«С другой стороны, если брать продовольственную группу, то Россия уже не нуждается в таком количестве импорта продовольствия — она сама себя полностью обеспечивает. Ну а бананы на Украине пока что еще не растут. Все, что производит Украина, производится и в России, и даже в избытке… Поэтому восстановить [Украине свои позиции на рынке сбыта] будет очень сложно», — сказал экономист.

При этом он подчеркнул, что нормализация отношений является желательным сценарием, так как, помимо рынков сбыта, Украина и Россия блокируют взаимный транзит товара через свои территории.

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