Ряд экономистов утверждают, что после 2014 года Россия на три четверти сократила импорт украинской продукции, освободив тем самым дополнительные рынки на $15 миллиардов для российского бизнеса, которые теперь будет трудно отвоевать.
Степанюк подтвердил, что даже в случае нормализации отношений восстановить прежние позиции Украине на российском рынке будет тяжело. Так, по его словам, во многих высокотехнологичных предприятиях (например, в авиационной, космической отраслях) уже начались необратимые последствия в виду оттока кадров.
«С другой стороны, если брать продовольственную группу, то Россия уже не нуждается в таком количестве импорта продовольствия — она сама себя полностью обеспечивает. Ну а бананы на Украине пока что еще не растут. Все, что производит Украина, производится и в России, и даже в избытке… Поэтому восстановить [Украине свои позиции на рынке сбыта] будет очень сложно», — сказал экономист.
При этом он подчеркнул, что нормализация отношений является желательным сценарием, так как, помимо рынков сбыта, Украина и Россия блокируют взаимный транзит товара через свои территории.
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