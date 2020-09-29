На уровне риторики дальнейшие отношения между Украиной и Белоруссией изменятся в худшую сторону, но на практике не изменятся никак. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко, несмотря ни на что, продолжает давить на болевые точки России © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.

Как Белоруссия поставляла Вооруженным силам Украины нефтепродукты, производимые из российской нефти, подчеркнул эксперт, так она и будет их поставлять.

«Может быть, только объемы изменятся в зависимости от объемов поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси. Они уменьшились», — пояснил Безпалько.

Но в целом и Украина для Белоруссии, и Белоруссия для Украины — это рынки сбыта своих товаров, поэтому вряд ли они будут каким-то образом менять свои отношения радикально, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.