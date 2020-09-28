Активным членам Координационного совета оппозиции в Белоруссии угрожает уголовное преследование, поэтому вернуться в страну они могут только под гарантии ОБСЕ. Об этом 28 сентября РИА Новости рассказал оппозиционер Павел Латушко

Промежуточные итоги Беломайдана. Лукашенко присягает и обходит ряды © AFP, Andrei STASEVICH / BELTA

Сам экс-министр культуры Белоруссии и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко сейчас находится в Польше.

«ОБСЕ должна быть тем инструментом, который способствует установлению диалога между властью и обществом. Тогда возможны гарантии со стороны ОБСЕ, возвращение в Беларусь членов президиума координационного совета, лидеров, которые по инициативе властей оказались за рубежом, для того чтобы они приняли участие в этом диалоге общества и власти. При участии ОБСЕ, используя мандат организации», — рассказал Латушко.

Как сообщалось ранее, член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич 28 сентября улетела в Германию.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где литовский Сейм признал ее законно избранным президентом Белоруссии.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 26 сентября без участия представителей иностранных держав.