Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда собирается в Сибирь, сообщает РИА Новости 28 сентября

В этот день в Минске политик встретился с омским губернатором Александром Бурковым и пообещал посетить регион в скором времени.

«Для меня все, что за Уралом, это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе», — цитирует агентство главу республики.

Промежуточные итоги Беломайдана. Лукашенко присягает и обходит ряды © AFP, Andrei STASEVICH / BELTA

«Наше отношение к сибирякам вы хорошо знаете. Не только потому, что в свое время туда уехали многие белорусы. Думаю, с ними вы не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми, ответственными людьми, думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири», — сказал Лукашенко.

По его словам, и в Белоруссии, и в Омской области непростые климатические условия, что делает регионы похожими.

Белорусский лидер заявил, что республика готова сотрудничать с регионом в промышленной кооперации, экспорте технологий и услуг, создании совместных сборочных производств и сервисных центров.