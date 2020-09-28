Россия доверяет мудрости белорусского народа. Принимая решение о судьбе своей страны, он сумеет сделать выбор, который будет отвечать его долговременным интересам. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 сентября в интервью «Российской газете»

Двойная игра. Почему Запад, не признав Лукашенко президентом, не разрывает отношения с Белоруссией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Уверена — и это позиция российской стороны, озвученная не раз, — что в сложившейся ситуации подлинно действенное, консолидирующее решение может быть найдено только внутри Беларуси, самими людьми без внешнего давления, без вмешательства извне, без уже печально известных технологий. Мы доверяем мудрости белорусского народа. Принимая решение о судьбе своей страны, он сумеет сделать выбор, который будет отвечать его долговременным интересам», — сказала Матвиенко.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.