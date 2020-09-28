Донбасс является развитым индустриальным регионом с экспортноориентированной экономикой, которому нужно продавать эту продукцию на внешних рынках. Из-за войны эти возможности ограничены. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов Александр Бородай ранее сравнил народные республики Донбасса с шалашом, где заблудившийся в лесу человек переживает бурю, но который, как бы его не улучшай, никогда не сможет стать отдельной квартирой.

Рациональное зерно в словах Бородая как раз состоит в том, пояснил эксперт, что всему этому экономическому комплексу тяжело существовать в условиях замкнутой экономики и фактически натурального хозяйства, когда все жители этой территории производят продукт только для самих себя.

«Но экономика Донбасса все же экспортно ориентированная. И для каменного угля, и для металлургии, и для машиностроения внутренний рынок слишком узок. Всю эту продукцию нужно продавать на внешних рынках. В этом смысле нынешняя ситуация довольно болезненная», — указал Замдыханов.

К тому же, добавил собеседник издания, из-за торгово-экономической блокады, устроенной Украиной с 2017 года, и непризнанности республик, эта продукция вынуждена попадать на внешние рынки при помощи тех или иных схем, но эту ситуацию все равно нужно исправлять.

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