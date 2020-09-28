Но для того чтобы организация стала рассматривать вопрос об оказании Армении военной помощи, пояснил эксперт, как минимум нужно, чтобы Ереван запросил соответствующую помощь, чего пока нет.
«Для того чтобы отреагировать на это, нужно как минимум иметь представление о том, как будет развиваться ситуация. Кроме того, нужны контакты, хотя я уверен, что они есть. В любом случае, все это требует какого-то времени», — отметил Искандарян.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.