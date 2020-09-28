Вооруженные столкновения между Ереваном и Баку сейчас происходят на границе Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана, а не на границе Армении и Азербайджана. Поэтому формально ОДКБ не имеет к этому отношения. Об этом рассказал армянский политолог Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

«Для того чтобы отреагировать на это, нужно как минимум иметь представление о том, как будет развиваться ситуация. Кроме того, нужны контакты, хотя я уверен, что они есть. В любом случае, все это требует какого-то времени», — отметил Искандарян.

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В воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.