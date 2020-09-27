Сегодняшнее обострение в Нагорном Карабахе не было случайностью, поведение Азербайджана последнего времени давало основание полагать, что нечто подобное может произойти, рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк - Александр Максович, в связи с сегодняшними обострениями в Карабахе Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение. Действительно ли сейчас существует риск полномасштабной войны?

— Действительно, все очень серьезно. Степанакерт (столица Карабаха) не бомбили 26 лет с момента окончания войны в 1994 году. Были, конечно же, обострения и эскалации, в том числе крупные (в 2014, 2016 и в июле 2019). Но повторюсь, такого, чтобы артиллерийские удары наносились по городам и по столице, не было уже давно. Ситуация серьезная.

Развернётся ли она в широкомасштабные широкомасштабные действия на земле (война — это не просто артобстрелы), мне сказать пока трудно. Но в общем ситуация серьезная, и причины для того чтобы реагировать соответствующим образом есть.

По моим сведениям есть погибшие гражданские люди в Карабахе (с армянской стороны), сбито два самолета, три беспилотника, танк. Азербайджанцы сообщают, что с их стороны есть погибшие, в том числе гражданские (но мне трудно проверить эту информацию).

- Насколько вообще была прогнозируема эта ситуация?

— Нападение не было неожиданным. Там не было фактора внезапности. Поведение Азербайджана на протяжении нескольких недель давало основание думать, что нечто подобное могло произойти.

В Баку было сказано, что переговоры вести бессмысленно, что нужно решать проблемы военным способом, а несколько дней назад были сообщения о резервистах и о мобилизации у людей частных автомобилей с кузовом, которые можно было использовать для военных целей.

Началось это утром, примерно в 7:00. Причем буквально через несколько минут там начал работать корреспондент турецкого государственного телеканала TRT HABER. То есть он туда приехал заранее, и в последние часы в турецких новостях постоянно идет эта информация. Это говорит о том, что все было заранее подготовлены. События такого масштаба случайностью быть не могут.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация, будет ли это переходить в серьезные наземные операции. Происходящее несколько странно с точки зрения военной стратегии, все это должно было быть не так. Посмотрим, что будет дальше.

- Какую конкретно выгоду Азербайджан хочет извлечь из этого обострения?

— Тут следует говорить не об Азербайджане, а о режиме. В самом Азербайджане сейчас много проблем. Июльская попытка обострения непосредственно на самой границе с Арменией закончилась провалом, погиб генерал, было сбито довольно большое количество беспилотников, в том числе беспилотник израильского производства, который до этого вообще не сбивался. Некоторое давление внутри Азербайджана сейчас тоже есть, недовольство, фрустрация. Я думаю, что это способ реагирования на эту ситуацию.

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То есть мне трудно судить, что происходит в азербайджанских элитах. Но то, что там происходит что-то довольно важное — несомненно.

- В ОДКБ естественно призвали разрешить конфликт мирным путем. Что конкретно должно случиться, чтобы альянс задумался о предоставлении военной помощи Армении?

— Во-первых, то, что сейчас происходит, происходит на границе Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана. А не на границе Армении и Азербайджана. Арцах (как НКР в Армении называют) не является членом ОДКБ.

Для того чтобы началось то, о чем вы говорите, нужна как минимум просьба Армении. На сегодняшний момент пока такого нет. Для того чтобы отреагировать на это, нужно как минимум иметь представление о том, как будет развиваться ситуация. Кроме того, нужны контакты, хотя я уверен, что они есть. В любом случае, все это требует какого-то времени.

- Сейчас опять же говорится, что Россия «должна» выступить миротворцем в этом конфликте, учитывая, что Армения является ее союзником, а Азербайджан — не менее важным партнером. Что в этой ситуации зависит от Москвы, а что нет?

— Слово «должна» здесь, на мой взгляд, излишне. Дело даже не в том, что Армения является союзником России. Россия является одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с Францией и США. Понятно, что Россия играет не последнюю скрипку в этом деле просто потому, что она географически находится ближе и имеет гораздо больше инструментов влияния на стороны конфликта.

Обычно в таких случаях бывают задействованы какие-то дипломатические механизмы, очень часто закрытые. Это будет делаться. Понадобиться ли что-нибудь большее? Повторюсь, это зависит от того, как будет развиваться ситуация.