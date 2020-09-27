Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом 27 сентября сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований

По информации издания, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении лидера «Европейской солидарности» по заявлению юриста Карины Микитян.

Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Сумма кредита, предоставленного под гарантии Минфина, составила 528,98 млн гривен (около $19 млн). Позднее завод отказался погашать кредит, и долг пришлось выплачивать из средств госбюджета. Только в этом году Минфин выплатил по этому кредиту 101,77 млн гривен ($3,6 млн).

Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что фамилия его подзащитного Петра Порошенко фигурирует в 58 уголовных делах.