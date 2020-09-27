По информации издания, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении лидера «Европейской солидарности» по заявлению юриста Карины Микитян.

Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов
Пауки в Банке. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов
© РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк
По версии следствия, Порошенко вступил в сговор с чиновниками из министерства финансов и в 2017 году организовал получение кредита в государственном «Укрэксимбанке» для завода «Кузница на Рыбальском».

Сумма кредита, предоставленного под гарантии Минфина, составила 528,98 млн гривен (около $19 млн). Позднее завод отказался погашать кредит, и долг пришлось выплачивать из средств госбюджета. Только в этом году Минфин выплатил по этому кредиту 101,77 млн гривен ($3,6 млн).

Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что фамилия его подзащитного Петра Порошенко фигурирует в 58 уголовных делах.

 

 

 