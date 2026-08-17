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Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области

Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области - 17.08.2026 Украина.ру

Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области

Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области, погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребёнок. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 17 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-17T07:54

2026-08-17T07:54

2026-08-17T07:55

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"К большому сожалению, в результате прилёта украинских снарядов погибли шесть человек. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", — написал Шуваев.Он уточнил, что всем четверым пострадавшим в результате обстрела врачи оказывают необходимую помощь. Двое от госпитализации отказались. Остальные, включая 14-летнего ребенка, направлены в Валуйскую ЦРБ.На месте удара сгорела постройка и повреждён легковой автомобиль.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб.В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, белгородская область, сво, спецоперация, ракетный удар, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, ракеты, всу, вооруженные силы украины, военные преступления