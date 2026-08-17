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Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области
Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области - 17.08.2026 Украина.ру
Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области
Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области, погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребёнок. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 17 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-08-17T07:54
2026-08-17T07:54
2026-08-17T07:55
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"К большому сожалению, в результате прилёта украинских снарядов погибли шесть человек. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", — написал Шуваев.Он уточнил, что всем четверым пострадавшим в результате обстрела врачи оказывают необходимую помощь. Двое от госпитализации отказались. Остальные, включая 14-летнего ребенка, направлены в Валуйскую ЦРБ.На месте удара сгорела постройка и повреждён легковой автомобиль.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб.В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области
07:54 17.08.2026 (обновлено: 07:55 17.08.2026)
Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области, погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребёнок. Об этом врио губернатора Александр Шуваев утром 17 августа сообщает в канале на платформе "Макс"