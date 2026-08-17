ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ при попытке выдвинуться к Могрице - 17.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ при попытке выдвинуться к Могрице
ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ при попытке выдвинуться к Могрице - 17.08.2026 Украина.ру
ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ при попытке выдвинуться к Могрице
Штурмовая группа ВСУ была уничтожена точным огнём при попытке выдвинуться в сторону села Могрицы в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 17 августа пишет РИА Новости
2026-08-17T07:26
2026-08-17T07:26
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Минобороны сообщило об освобождении Могрицы Сумского района 30 июля. Формирования ВСУ не оставляют попыток вернуть населённый пункт под свой контроль."Около Могрицы вскрыта попытка выдвижения группы штурмовиков 68-й отдельной аэромобильной бригады", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате огневого поражения большая часть националистов оказалась уничтожена, остальные бежали в обратном направлении.В начале августа вблизи села также была уничтожена очередная штурмовая группа националистической бригады "Магура".По заявлению министра обороны РФ Андрея Белоусова, освобождение Могрицы открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Во взятии населенного пункта участвовала группировка "Север", которая задействована в Сумской и Харьковской областях.Ранее сообщалось, что связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области.Подробнее о ситуации на фронте - в публикации Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ при попытке выдвинуться к Могрице

07:26 17.08.2026
 
© AP / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© AP / Oleg Petrasiuk
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Штурмовая группа ВСУ была уничтожена точным огнём при попытке выдвинуться в сторону села Могрицы в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 17 августа пишет РИА Новости
Минобороны сообщило об освобождении Могрицы Сумского района 30 июля. Формирования ВСУ не оставляют попыток вернуть населённый пункт под свой контроль.
"Около Могрицы вскрыта попытка выдвижения группы штурмовиков 68-й отдельной аэромобильной бригады", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате огневого поражения большая часть националистов оказалась уничтожена, остальные бежали в обратном направлении.
В начале августа вблизи села также была уничтожена очередная штурмовая группа националистической бригады "Магура".
По заявлению министра обороны РФ Андрея Белоусова, освобождение Могрицы открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Во взятии населенного пункта участвовала группировка "Север", которая задействована в Сумской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области.
Подробнее о ситуации на фронте - в публикации Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области.
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