Азербайджанские военные перешли к активным боевым действиям в 6.15 по московскому времени 27 сентября. По версии Азербайджана, наступление началось в ответ на обстрел приграничных районов страны, результате которого погибли мирные жители.
По словам Эйвазова, ВС республики уничтожили 12 зенитно-ракетных комплексов «Оса». Сами при этом потерь не понесли, за исключением одного поврежденного вертолета, пилот которого сумел посадить машину.
Заявление Минобороны Армении о том, что армянским военным удалось сбить два вертолета и три беспилотника, Эйвазов опроверг.
«Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолётах и трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Азербайджанской Армии, является ложью и дезинформацией», — утверждает представитель Минобороны Азербайджана.
Ранее ответственность за очередную эскалацию конфликта в регионе премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил на Баку.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.