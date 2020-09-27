Вооруженные силы Азербайджана нанесли контрудар на границе с Нагорно-Карабахской республике в ответ на провокации армянской стороны. Об этом 27 сентября сообщил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщил «Интерфакс»

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По словам Эйвазова, ВС республики уничтожили 12 зенитно-ракетных комплексов «Оса». Сами при этом потерь не понесли, за исключением одного поврежденного вертолета, пилот которого сумел посадить машину.

Заявление Минобороны Армении о том, что армянским военным удалось сбить два вертолета и три беспилотника, Эйвазов опроверг.

«Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолётах и трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Азербайджанской Армии, является ложью и дезинформацией», — утверждает представитель Минобороны Азербайджана.

Ранее ответственность за очередную эскалацию конфликта в регионе премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил на Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.