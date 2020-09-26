Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, член основного состава Координационного совета (КС) оппозиции Олег Моисеев отбывает арест в СИЗО в Жодино. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба КС

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Знак объявил голодовку в СИЗО © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В понедельник, 21 сентября, состоялся суд. Олег Моисеев получил 20 суток. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий)», — говорится в сообщении.

В КС уточнили, что на заседание суда адвокат допущен не был. По данным пресс-службы, 23 сентября Моисеев был переведен из центра изоляции правонарушителей на Окрестина в СИЗО в Жодино, и сейчас адвокат подает на обжалование приговора.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным и возбудили уголовное дело по статье «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

К настоящему моменту страну покинули доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, экс-дипломат Павел Латушко, пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Задержаны международный медиатор Лилия Власова (за уклонение от уплаты налогов), координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак.