Моисеев был задержан в воскресенье, 20 сентября, на несанкционированной акции в Минске.
«В понедельник, 21 сентября, состоялся суд. Олег Моисеев получил 20 суток. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий)», — говорится в сообщении.
В КС уточнили, что на заседание суда адвокат допущен не был. По данным пресс-службы, 23 сентября Моисеев был переведен из центра изоляции правонарушителей на Окрестина в СИЗО в Жодино, и сейчас адвокат подает на обжалование приговора.
В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным и возбудили уголовное дело по статье «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
К настоящему моменту страну покинули доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, экс-дипломат Павел Латушко, пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Задержаны международный медиатор Лилия Власова (за уклонение от уплаты налогов), координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак.