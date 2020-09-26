Один из пострадавших в результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области скончался в больнице. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 26 сентября

Зеленский прибыл на место крушения Ан-26 в Харьковской области - СМИ © пресс-служба президента Украины

«По состоянию на 10:50 субботы (26 сентября — ред.) человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до 26.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.

Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В город прилетел президент Украины Владимир Зеленский.