Ранее сообщалось о двоих выживших в результате авиакатастрофы в городе Чугуеве. Оба были госпитализированы. Состояние одного оценивалось как удовлетворительное, а второго — с ожогами 90% тела — как очень тяжелое.
«По состоянию на 10:50 субботы (26 сентября — ред.) человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — говорится в сообщении.
Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до 26.
Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.
Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.
Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В город прилетел президент Украины Владимир Зеленский.