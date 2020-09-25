Североатлантический альянс не имеет единой армии, а вооруженные силы отдельных стран, входящих в военный блок, не способны одержать победу в случае столкновения с Россией, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, журналист, телеведущий Виталий Третьяков

Эксперт напомнил, что все нашествия на Россию с запада оканчивались разгромом захватчиков. Такая же судьба, по мысли Третьякова, будет ожидать и силы НАТО, если они вступят в вооруженный конфликт с РФ. «РФ защищает наши права»: молодежь Киева против учений НАТО на Украине - видео

«Вооруженных сил НАТО нет, есть армии отдельных стран. Если говорить о полномасштабной войне, то они разбегутся при первом наступлении российских войск», — заявил политолог.

Он добавил, что в случае, если такое противостояние произойдет после гипотетического признания Россией ДНР и ЛНР, Запад поддержит украинских националистов, «но это изменит исход этой войны на несколько дней».