«Речь идет о новой мировой войне, мировой информационной войне» — сказал Пушков, комментируя информационные атаки на российскую федерацию, проходящие в последнее время.
По его мнению, это связано с революцией в области информационных технологий, благодаря которой «открылось огромное поле для воздействия на психологию, сознание людей, их политическое поведение».
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.