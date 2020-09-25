«Речь идет о новой мировой войне, мировой информационной войне» — сказал Пушков, комментируя информационные атаки на российскую федерацию, проходящие в последнее время.

Информационные войны – это надолго. Что делать России?
Информационные войны – это надолго. Что делать России?
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
По его мнению, это связано с революцией в области информационных технологий, благодаря которой «открылось огромное поле для воздействия на психологию, сознание людей, их политическое поведение».

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов