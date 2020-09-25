Сейчас в мире развязана новая мировая война, но она идет без применения традиционных вооружений, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру в Москве 25 сентября

«Речь идет о новой мировой войне, мировой информационной войне» — сказал Пушков, комментируя информационные атаки на российскую федерацию, проходящие в последнее время. Информационные войны – это надолго. Что делать России? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в студии редакции Украина.ру 25 сентября. В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев). Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.