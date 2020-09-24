По предварительным данным, мужчине было около 50 лет. Следствие полагает, что сначала мужчину били кирпичом по голове, затем душили ремнем и только потом воткнули ножницы в шею.
На месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
Другое жестокое убийство в Киеве оперативникам удалось раскрыть за три часа. В районе Академгородка 17 сентября нашли тело мужчины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями.
Следствию удалось установить, что злоумышленники пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес и опоили снотворным, чтобы потом ограбить. Лекарство не подействовало, тогда мужчину убили, а затем отобрали личные вещи.
За мобильный телефон убитого они выручили 15 тысяч гривен (40 тысяч рублей).