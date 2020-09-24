По словам президента, понятия «чужая война» больше нет, поскольку есть случаи вроде сбитого малайзийского рейса МН17, климатических угроз, проблем с доступом к пище и питьевой воде, а также информационных угроз.
Зеленский отметил, что на сегодняшний день «дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс». В связи с этим он выступил за создание в Украине специальной платформы для борьбы с дезинформацией.
«Украина как одно из государств, которое с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде», — заявил украинский лидер.
Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации». Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации «Центр массовой информации» и Европейской федерации журналистов.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу этого законопроекта, а глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный закон направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.
Обеспокоенность инициативой Минкульта выразили и члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции «Слуги народа».