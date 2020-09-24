Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание в Киеве международной штаб-квартиры для борьбы с пропагандой и дезинформацией. Он заявил об этом на днях на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН

Дезинформация на Украине. Совет по правам человека ООН призвал избежать ненужных ограничений для СМИ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Зеленский отметил, что на сегодняшний день «дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс». В связи с этим он выступил за создание в Украине специальной платформы для борьбы с дезинформацией.

«Украина как одно из государств, которое с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде», — заявил украинский лидер.

Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации». Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации «Центр массовой информации» и Европейской федерации журналистов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу этого законопроекта, а глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный закон направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.

Обеспокоенность инициативой Минкульта выразили и члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции «Слуги народа».