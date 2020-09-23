Сенаторы от Республиканской партии США выяснили, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер принимал деньги от российской предпринимательницы Елены Батуриной. Их отчет был опубликован на сайте комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Рон Джонсон (глава комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената) и Чак Грассли (председатель финансового комитета Сената).

Они раскрыли сомнительные финансовые операции на миллионы долларов, которые перечисляли Байдену-младшему и его партнерам граждане других стран.

Среди них — экс-супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и представители Коммунистической партии Китая.

Деньги поступали на счета фирмы Rosemont Seneca Thornton. Хантер Байден — один из основателей компании. Батурина перечислила $3,5 млн, утверждают сенаторы.

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Сенаторы делают вывод, что члены семьи Байденов принимали непосредственное участие в гигантской финансовой коррупционной схеме, которая объединяла их с иностранными гражданами с сомнительным прошлым и национальными правительствами.