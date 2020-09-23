В качестве авторов документа указаны сенаторы-республиканцы Рон Джонсон (глава комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената) и Чак Грассли (председатель финансового комитета Сената).
Они раскрыли сомнительные финансовые операции на миллионы долларов, которые перечисляли Байдену-младшему и его партнерам граждане других стран.
Среди них — экс-супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и представители Коммунистической партии Китая.
Деньги поступали на счета фирмы Rosemont Seneca Thornton. Хантер Байден — один из основателей компании. Батурина перечислила $3,5 млн, утверждают сенаторы.
Сенаторы также упомянули о деньгах, которые Байден-младший получал от украинской компании Burisma.
Сенаторы делают вывод, что члены семьи Байденов принимали непосредственное участие в гигантской финансовой коррупционной схеме, которая объединяла их с иностранными гражданами с сомнительным прошлым и национальными правительствами.