Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена
Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
В качестве авторов документа указаны сенаторы-республиканцы Рон Джонсон (глава комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената) и Чак Грассли (председатель финансового комитета Сената).

Они раскрыли сомнительные финансовые операции на миллионы долларов, которые перечисляли Байдену-младшему и его партнерам граждане других стран.

Среди них — экс-супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и представители Коммунистической партии Китая.

Деньги поступали на счета фирмы Rosemont Seneca Thornton. Хантер Байден — один из основателей компании. Батурина перечислила $3,5 млн, утверждают сенаторы.

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Развитие скандала вокруг Burisma: члены Демпартии США и их люди грабили Украину и уничтожали её суверенитет
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Сенаторы также упомянули о деньгах, которые Байден-младший получал от украинской компании Burisma.

Сенаторы делают вывод, что члены семьи Байденов принимали непосредственное участие в гигантской финансовой коррупционной схеме, которая объединяла их с иностранными гражданами с сомнительным прошлым и национальными правительствами.