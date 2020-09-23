Украинские военные думают о чем угодно, кроме мира, считает Ходаковский. Свой вывод он объясняет информацией, полученной в ходе наблюдения за украинскими позициями.
«И по агентурным данным, и по разведданным, и по наблюдениям с позиций можно сделать уверенный вывод: подготовка к военному сценарию ведётся. Можно было бы сказать, что это обычные меры предосторожности, но в привязке к тому самому ожиданию прихода ястребов в ходе американских выборов — все выглядит как настрой на развитие ситуации именно военным способом», — сказал Ходаковский.
По словам эксперта, заявления главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о реанимации минских соглашений — удобная ширма, чтобы прикрыть приготовления военного сценария.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Бессрочное перемирие на Донбассе, 21-е по счету, вступило в силу 27 июля. За это время военные с обеих сторон заявляли об обстрелах.