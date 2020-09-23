Судить о подготовке к развертыванию нового военного сценария на территории ЛНР и ДНР можно из разведывательных данных, которыми поделился экс-руководитель Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский с журналистом издания Украина.ру

Украинские военные думают о чем угодно, кроме мира, считает Ходаковский. Свой вывод он объясняет информацией, полученной в ходе наблюдения за украинскими позициями.

«И по агентурным данным, и по разведданным, и по наблюдениям с позиций можно сделать уверенный вывод: подготовка к военному сценарию ведётся. Можно было бы сказать, что это обычные меры предосторожности, но в привязке к тому самому ожиданию прихода ястребов в ходе американских выборов — все выглядит как настрой на развитие ситуации именно военным способом», — сказал Ходаковский.

Ходаковский рассказал, какого «джокера» задействует Запад, если не сыграет козырь «Донбасс» © из личного архива А.Ходаковского Андрея Ермака о реанимации минских соглашений — удобная ширма, чтобы прикрыть приготовления военного сценария.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Бессрочное перемирие на Донбассе, 21-е по счету, вступило в силу 27 июля. За это время военные с обеих сторон заявляли об обстрелах.