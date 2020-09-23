Он отметил, что экономически развивать регион через исключительно гуманитарные конвои невозможно. По его словам, это можно сделать только собственными силами: любой субъект, «признанный-непризнанный», должен ориентироваться в первую очередь на свои силы в плоскости экономики.
«Естественно, власти ЛДНР не должны, а обязаны это делать, потому что если они этого не делают, то они должны уступить место тем людям, кто будет это делать… А у нас так сложилась конъюнктура в республиках, что почему-то далеко не все представители власти считают, что они обязаны что-то делать. Это такая синекура для многих самоценная, и вот они работают там министрами, а на самом деле, кроме самообогащения, ничем по сути и не занимаются», — заявил Денисов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.