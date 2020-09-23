В республиках Донбасса сложилась такая конъюнктура, что тамошние власти не занимаются ничем, кроме обогащения. Об этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал в интервью изданию Украина.ру

Последняя «внутренняя Америка» Европы. Как Донбасс ворвался в глобальную экономику © auction.ru

«Естественно, власти ЛДНР не должны, а обязаны это делать, потому что если они этого не делают, то они должны уступить место тем людям, кто будет это делать… А у нас так сложилась конъюнктура в республиках, что почему-то далеко не все представители власти считают, что они обязаны что-то делать. Это такая синекура для многих самоценная, и вот они работают там министрами, а на самом деле, кроме самообогащения, ничем по сути и не занимаются», — заявил Денисов.

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