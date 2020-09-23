Порядка 85% украинцев в настоящее время одеваются в секонд-хендах. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислав Мясоедов, передает 23 сентября vesti.ua

В Днепре вновь прошел штурм секонд-хенда — видео © Олег Хавич

Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда после Пакистана и Индии и занимает третье место по торговле подержанными вещами. Объем мирового секонд-рынка оценивают в 4 млрд долларов в год, а Украина ввозит вещей на 150 млн долларов.

«Наша клиентура — от 18 до 50 лет. Люди постарше редко приходят, у них уже нет потребности покупать вещи на все случаи жизни. Они довольствуются тем, что есть. А детей до 18 лет одевают родители, которые покупают вещи в секонд-хенде сами. Нет, бывает, что крутятся тинейджеры и что-то покупают, но это большая редкость. В последнее время все же больше ходит молодежь. Молодые родители особенно, ведь дети быстро растут, им постоянно нужно менять гардероб, а новое стоит очень больших денег», — сказал Мясоедов.

По официальным данным Госслужбы статистики, из-за карантина расходы украинцев сократились примерно на 10%. Но в реальности, по мнению экспертов, все намного хуже. По данным опроса агентства Info Sapiens, многие украинцы вынуждены отказывать себе в товарах повседневного спроса, пересматривать запланированные расходы. Например, 47,2% опрошенных пришлось отложить приобретение одежды и обуви.