Украинско-американские консультации состоялись на полях шестьдесят четвёртой Генеральной конференции МАГАТЭ. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба МИД Украины

Консультации посвящены совместному противодействию контрабанде ядерных материалов. Делегацию Украины возглавил первый зампредседателя Госпограничной службы Украины.

«Стороны отметили эффективное сотрудничество и прогресс в этой сфере, в частности, благодаря установлению США оборудования на около 89 международных пунктах пропуска через государственную границу и контрольных пунктах въезда-выезда в Украину», — говорится в сообщении.

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX

В ходе встречи представители Администрации государственной пограничной службы и Министерства энергетики США договорились о подписании совместного заявления по случаю 15-летия двустороннего сотрудничества в сфере противодействия контрабанде ядерных материалов.