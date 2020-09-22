Консультации посвящены совместному противодействию контрабанде ядерных материалов. Делегацию Украины возглавил первый зампредседателя Госпограничной службы Украины.
«Стороны отметили эффективное сотрудничество и прогресс в этой сфере, в частности, благодаря установлению США оборудования на около 89 международных пунктах пропуска через государственную границу и контрольных пунктах въезда-выезда в Украину», — говорится в сообщении.
Как уточняется, речь идет о системах радиационного контроля, а также переносных приборах радиационного контроля и радиационной разведки на международной границе Украины и административной границе с неподконтрольными Киеву территориями Народных Республик Донбасса (ДНР и ЛНР).
В ходе встречи представители Администрации государственной пограничной службы и Министерства энергетики США договорились о подписании совместного заявления по случаю 15-летия двустороннего сотрудничества в сфере противодействия контрабанде ядерных материалов.