Отмечается, что 17 сентября после голосования в Раде на мобильный телефон Юнакова через мессенджер WhatsApp с неизвестного номера пришло СМС следующего содержания:
«Добрый день. Именно вы сегодня не проголосовали за 4104 (САП). В ближайшее время вас ждут очень большие проблемы. Вы, наверное, еще не поняли, что времена изменились и влияние Европы закончилось. Ходите аккуратно, дороги в ужасном состоянии, люки открытые».
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного дела по статье «угроза или насилие в отношении государственного деятеля».
Ранее депутат от Европейской народной партии Михаэль Галер заявил, что прошедшее 17 сентября голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины Европейским союзом и Международным валютным фондом.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель также заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 миллиарда евро. По ее мнению, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, на должность главы САП.