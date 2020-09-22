Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуги народа» Иван Юнаков заявил, что получил анонимное СМС с угрозами после голосования по отбору кандидатов на замещение админдолжностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом 21 сентября сообщила полиция в Голосеевском районе Киева, передают Vesti.ua

САП для «Слуги народа». Назван главный претендент на смену Холодницкому © пресс-служба НАБУ Отмечается, что 17 сентября после голосования в Раде на мобильный телефон Юнакова через мессенджер WhatsApp с неизвестного номера пришло СМС следующего содержания:

«Добрый день. Именно вы сегодня не проголосовали за 4104 (САП). В ближайшее время вас ждут очень большие проблемы. Вы, наверное, еще не поняли, что времена изменились и влияние Европы закончилось. Ходите аккуратно, дороги в ужасном состоянии, люки открытые».

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного дела по статье «угроза или насилие в отношении государственного деятеля».

Ранее депутат от Европейской народной партии Михаэль Галер заявил, что прошедшее 17 сентября голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины Европейским союзом и Международным валютным фондом.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель также заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 миллиарда евро. По ее мнению, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, на должность главы САП.