Замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса в Украину будет длиться 25 лет. Через столь долгий срок уже будет трудно вспомнить, кто и что обещал, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв

«В рядах украинской власти разброд и шатание». Золотарев оценил шансы на мир в Донбассе © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Несмотря на анонсированное украинской стороной «переходное законодательство» для Луганской и Донецкой республик, конфликт на востоке страны все равно останется в фазе заморозки.

«Киевской партии "ни войны, ни мира" горячая фаза не нужна, вот конфликт низкой интенсивности их устраивает. Говорить о том, что на реинтеграцию Донбасса понадобится 25 лет, — это по принципу "или шах помрет, или ишак сдохнет"», — сказал Золотарев.

Эксперт напомнил также высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что не ожидает прорывов по Минским соглашениям при нынешних властях Украины.

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