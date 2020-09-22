«В рядах украинской власти разброд и шатание». Золотарев оценил шансы на мир в Донбассе
«В рядах украинской власти разброд и шатание». Золотарев оценил шансы на мир в Донбассе
© скриншот с видео "UKRLIFE.TV"
Аналитик уверен, что сейчас ожидать каких-либо подвижек по Донбассу не стоит.

Несмотря на анонсированное украинской стороной «переходное законодательство» для Луганской и Донецкой республик, конфликт на востоке страны все равно останется в фазе заморозки.

«Киевской партии "ни войны, ни мира" горячая фаза не нужна, вот конфликт низкой интенсивности их устраивает. Говорить о том, что на реинтеграцию Донбасса понадобится 25 лет, — это по принципу "или шах помрет, или ишак сдохнет"», — сказал Золотарев.

Эксперт напомнил также высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что не ожидает прорывов по Минским соглашениям при нынешних властях Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.