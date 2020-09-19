Президент Белоруссии Александр Лукашенко заинтересован в том, чтобы у него был прочный тыл. Такой тыл ему способна обеспечить только Россия, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв

В пятницу, 18 сентября, замглавы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция территорий в Украину будет длиться одно поколение — минимум 25 лет. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не ожидает прорывов по Минским соглашениям при нынешних властях Украины.

- Андрей Владимирович, какой сценарий, на ваш взгляд, наиболее вероятен для Донбасса: заморозка конфликта, или, наоборот, горячая фаза?

— Наиболее вероятна все-таки заморозка конфликта, потому что в горячей фазе не заинтересована ни та, ни другая сторона. Киевской партии «ни войны, ни мира» горячая фаза не нужна, вот конфликт низкой интенсивности их устраивает.

Говорить о том, что на реинтеграцию Донбасса понадобится 25 лет, это по принципу «или шах помрет, или ишак сдохнет».

- Для Белоруссии главным событием стала встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой стороны договорились о полуторамиллиардном долларовом кредите для Минска. Запад, в свою очередь, легитимность Лукашенко не признает. Как вы считаете, каковы перспективы Лукашенко на своем посту?

— Действия Запада и украинского руководства делают безальтернативным для Лукашенко вариант сближения с Москвой, но в процессе может начаться трансфер власти. Это не состоится завтра или послезавтра, но в среднесрочной перспективе Александра Григорьевича могут понизить в должности с председателя колхоза до главного агронома. Это вполне логично, потому что Лукашенко заинтересован в том, чтобы у него был прочный тыл. Такой тыл ему способна обеспечить только Российская Федерация.

- Белорусская оппозиция в лице Павла Латушко заявила, что ждет от Запада помощь в размере 3-4 миллиардов долларов. А какую помощь на самом деле реально готов оказать Запад белорусской оппозиции и заинтересован ли он в смене власти?

— Он может оказывать финансовую, материальную, информационную помощь оппозиции, но делать из Белоруссии успешную конкурентоспособную страну никто не собирается. Это доказано на примере Украины.

- Вчера Лукашенко отметился очередным громким заявлением, призвав народы сопредельных стран, в том числе Украины, «остановить своих безумных политиков» и не допустить войны. Для чего белорусский президент делает такие заявления?

— Это реакция на действия Верховной Рады (Рада 15 августа официально не признала президентские выборы в Белоруссии легитимными. — Ред.).

«Зелен виноград». «Слуги народа» идут к поражению на местных выборах на Западной Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Естественно, Лукашенко надо было отреагировать. Отреагировал он в формате, который демонстрировал Путин: нет конфликта между народами, есть безумие политиков. С информационной точки зрения это правильная постановка вопроса. То есть он не отождествляет политическую элиту Украины с народом.

- Можно ли говорить, что Минск и Киев вступили в холодную войну?

— Еще не война, но заметное охлаждение отношений. Минская переговорная площадка, экономические отношения между Украиной и Белоруссией сейчас находятся под большим знаком вопроса.