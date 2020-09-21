Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, покинувшая страну после президентских выборов, заявила, что ждет возможности оказаться в Белоруссии, но готова вернуться при условии, что власти и оппозиция начнут переговоры. Ее слова приводит РИА Новости 21 сентября

Тихановская выступила в Брюсселе перед представителями белорусской диаспоры, где сказала, что ждет момента, когда она сможет въехать в Белоруссию «с надеждой, что у нас вот-вот все получится».

«Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми, и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь», — цитирует ее агентство.

Тихановская пообещала растянуть протесты в Белоруссии на годы, но при одном условии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Всего несколько десятков демонстрантов и евродепутатов собрались на площади Люксембург рядом со зданием Европарламента, чтобы поддержать экс-кандидата в президенты Белоруссии.