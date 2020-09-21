Тихановская выступила в Брюсселе перед представителями белорусской диаспоры, где сказала, что ждет момента, когда она сможет въехать в Белоруссию «с надеждой, что у нас вот-вот все получится».
«Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми, и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь», — цитирует ее агентство.
Как сообщается, в Брюсселе Тихановская вышла к своим сторонникам, проживающим в Европе, чтобы поблагодарить их за поддержу.
Всего несколько десятков демонстрантов и евродепутатов собрались на площади Люксембург рядом со зданием Европарламента, чтобы поддержать экс-кандидата в президенты Белоруссии.