Министерство здравоохранения Украины подало бюджетный запрос на 2021 год на сумму 296 млрд гривен. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства в понедельник, 21 сентября

«Мы подали в своем бюджетном запросе в общий бюджет финансирование на 296 млрд грн. На финансирование программы медицинских гарантий, это средства, которые направляются на первичную медицинскую помощь, "экстренку", высокоспециализированную медицинскую помощь, мы подали запрос в размере 225 млрд грн. Специалисты Минздрава закладывали в эту сумму, в частности, стоимость лекарств, которые необходимы при лечении инфаркта, инсульта, при родах, лекарств, которые необходимы экстренке, мы заложили справедливую заработную плату наших специалистов», — сказал глава Минздрава.

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

«Мы исходили из того, что заработная плата медицинского работника — врача — должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен (59,5 тыс. руб. — 67,6 тыс. руб. — ред.) Это средняя начальная заработная плата… Средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен (около 50 тыс. руб. — ред.) и младшего медицинского персонала — не менее 12 тысяч гривен (32,4 тыс. руб. — ред.)», — сказал министр.

При этом он отметил, что у специалистов может различаться размер зарплаты — в зависимости от нагрузки, опыта и ответственности, которую они несут.

В настоящее время на Украине вступила во вторую фазу медицинская реформа, запущенная предыдущим министром здравоохранения Ульяной Супрун. Ее итогом станет сокращение финансирования всей медицины в целом, закрытие значительного числа больниц и клиник, массовые увольнения медперсонала. Нынешний глава Минздрава Максим Степанов поддержал реформу, как и президент Украины Владимир Зеленский.