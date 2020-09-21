Политолог Виктор Небоженко 21 сентября прокомментировал возбуждение уголовного дела против экс-секретаря СНБО Александра Турчинова за сдачу Крыма по заявлению бывшего нардепа Сергея Лещенко. Об этом сообщает glavred.info

Турчинов и Луценко уклончиво ответили на вопрос, нужно ли их судить за сдачу Крыма © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Потому вряд ли ход этого дела связан с Байденом или лично с Порошенко, который уже ничего не боится, так как практически переиграл президента Зеленского — он уже юридически и политически прикрыт, но отнюдь не американцами, а местной властью и юристами», — считает эксперт.

В то же время политолог убежден, что Турчинову надо возвращаться в политику, потому что над ним нависла угроза обвинения в сдаче Крыма.

«И сейчас он пытается отмыться, так как Порошенко, который, вероятно, уже собирается на досрочные президентские выборы, его мог об этом попросить, так как Турчинов является главой его избирательного штаба», — подчеркнул он.

Аналитик также считает, что противостояние между Турчиновым и Лещенко ничем не закончится, потому что на Украине отсутствуют политические механизмы, позволяющие распутать такие дела.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те, кто допустил легкую сдачу полуострова Крым, должны понести ответственность.