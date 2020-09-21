Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы сопредельных стран, в том числе Украины, «остановить своих безумных политиков» и не допустить войны.
«Это реакция на действия Верховной Рады (Рада 15 августа официально не признала президентские выборы в Белоруссии легитимными. — Ред.). В отношениях с Лукашенко последние шесть лет было партнерство, но без поцелуев — это поставки техники и горючего для Украины, армия заправлялась мозырским дизтопливом, минская переговорная площадка. Теперь из-за действий Верховной Рады эти отношения поставлены под угрозу», — сказал эксперт.
По его словам, Лукашенко отреагировал в формате, который демонстрировал президент РФ Владимир Путин: нет конфликта между народами, есть безумие политиков.
«С информационной точки зрения это правильная постановка вопроса. То есть он не отождествляет политическую элиту Украины с народом», — добавил Золотарев.
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