Ранее Лавров заявил, что, по мнению Киева, политика Евросоюза и США по продлению антироссийских санкций строится на обвинениях в адрес Москвы о якобы невыполнении Россией Минских соглашений. Глава МИД подчеркнул, что такая точка зрения невольно навязывается западным странам, в частности, Германии и Франции, из-за чего прогресс по мирному урегулированию на востоке Украины отсутствует.
Фактически этими заявлениями Лавров признал, подчеркнул эксперт что Германия и Франция не просто потакают, а подыгрывают Украине в вопросе Донбасса, а что они разделяют как минимум часть украинских позиций.
«Вот это ключевая угроза переговорному процессу, поскольку такая трактовка поведения Берлина и Парижа с российской стороны дискредитирует их посредническую роль и переводит их в статус участника конфликта», — указал Бортник.
Таким образом подрывается основа самого переговорного формата, который базируется на посреднической роли Германии, Франции и России, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.