Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно произнес одну интересную вещь, на которую никто не обращает внимания. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Лукашенко боится Майдана больше, чем интеграции с Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

Фактически этими заявлениями Лавров признал, подчеркнул эксперт что Германия и Франция не просто потакают, а подыгрывают Украине в вопросе Донбасса, а что они разделяют как минимум часть украинских позиций.

«Вот это ключевая угроза переговорному процессу, поскольку такая трактовка поведения Берлина и Парижа с российской стороны дискредитирует их посредническую роль и переводит их в статус участника конфликта», — указал Бортник.

Таким образом подрывается основа самого переговорного формата, который базируется на посреднической роли Германии, Франции и России, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.